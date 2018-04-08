Кангва избежал тяжелой травмы

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил «СЭ», что нападающий «канониров» Эванс Кангва обошелся без серьезного повреждения, несмотря на вынужденную замену в субботнем матче 25-го тура РФПЛ с «Уфой» (2:1). Напомним, что 56-й минуте встречи хавбек гостей Веролюб Салатич совершил грубый фол против африканца — ударил соперника высоко поднятой ногой. Арбитр Кирилл Левников ошибся, не удалив футболиста команды из Башкирии. Кангва остался на поле, но через 20 минут попросил замену.

— Судя по всему, с Эвансом все в порядке, травма не носит серьезного характера, — заметил Балашов. — В воскресенье он прошел медобследование, завтра будет точная информация. Но в целом с ним все нормально. (Иван ТОРОПЦЕВ)