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Кангва избежал тяжелой травмы
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Кангва избежал тяжелой травмы 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил «СЭ», что нападающий «канониров» Эванс Кангва обошелся без серьезного повреждения, несмотря на вынужденную замену в субботнем матче 25-го тура РФПЛ с «Уфой» (2:1). Напомним, что 56-й минуте встречи хавбек гостей Веролюб Салатич совершил грубый фол против африканца — ударил соперника высоко поднятой ногой. Арбитр Кирилл Левников ошибся, не удалив футболиста команды из Башкирии. Кангва остался на поле, но через 20 минут попросил замену.
— Судя по всему, с Эвансом все в порядке, травма не носит серьезного характера, — заметил Балашов. — В воскресенье он прошел медобследование, завтра будет точная информация. Но в целом с ним все нормально. (Иван ТОРОПЦЕВ)
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