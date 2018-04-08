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Массимо Каррера: «Три мяча Промеса — не моя заслуга»
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Массимо Каррера: «Три мяча Промеса — не моя заслуга» 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в гостевом матче 25-го тура чемпионата России над «Анжи» (4:1) рассказал о преображении Квинси Промеса, передает спецкор «СЭ» Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. В этой встреча голландский нападающий оформил хет-трик и вышел на первое место в гонке бомбардиров РФПЛ.
— Как вы сумели разбудить Квинси Промеса?
— Квинси играл за «Спартак», забил три гола. Я тут ни при чем, это не моя заслуга, он сам молодец. Вообще он всегда играл так, просто забил три мяча.
— Разница в классе с «Анжи» слишком велика?
— Разница в качестве есть. Но если не выходишь на поле со злостью, это все не понадобится. Махачкала сыграла, как могла. Мы мало позволили сопернику, но нам, однако, забили гол, и это мне не понравилось. ​
Анжи — Спартак М
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