Массимо Каррера: «Три мяча Промеса — не моя заслуга»

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в гостевом матче 25-го тура чемпионата России над «Анжи» (4:1) рассказал о преображении Квинси Промеса , передает спецкор «СЭ» Дмитрий ЗЕЛЕНОВ . В этой встреча голландский нападающий оформил хет-трик и вышел на первое место в гонке бомбардиров РФПЛ.

— Как вы сумели разбудить Квинси Промеса?

— Квинси играл за «Спартак», забил три гола. Я тут ни при чем, это не моя заслуга, он сам молодец. Вообще он всегда играл так, просто забил три мяча.

— Разница в классе с «Анжи» слишком велика?

— Разница в качестве есть. Но если не выходишь на поле со злостью, это все не понадобится. Махачкала сыграла, как могла. Мы мало позволили сопернику, но нам, однако, забили гол, и это мне не понравилось. ​

Анжи — Спартак М