Антонио Рюдигер: Не понимаю, почему, ведя в счете, «Челси» сбавляет обороты

«Я думаю, нам очень нужен был гол, и во втором тайме, или даже в первом тайме, мы могли закончить игру, но, как и в предыдущие несколько месяцев, мы не смогли этого сделать и в итоге пропустили. Это нелегко объяснить. Я не понимаю, почему, ведя в счёте 1:0, мы всегда сбавляем обороты и позволяем сопернику возвращаться в игру, прибавлять и больше владеть мячом.

Сесар Аспиликуэта: Постараемся выиграть Кубок Англии, но он не спасет наш сезон

Мы могли сыграть лучше, разумеется. Как и в последние несколько недель, мы сделали им подарок. Это был первый явный шанс, который они имели, и они им воспользовались. Прошло много времени с тех пор, когда мы в последний раз играли на ноль. Это наша вина. Никто не виноват, кроме нас самих», — сказал немецкий футболист клубной пресс-службе.

На данный момент «синие» занимают 5-е место в таблице, отставая от 4-й строчки на 10 очков.