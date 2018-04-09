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Антонио Рюдигер: Не понимаю, почему, ведя в счете, «Челси» сбавляет обороты
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Антонио Рюдигер: Не понимаю, почему, ведя в счете, «Челси» сбавляет обороты 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: ChelseaNews.Ru
«Я думаю, нам очень нужен был гол, и во втором тайме, или даже в первом тайме, мы могли закончить игру, но, как и в предыдущие несколько месяцев, мы не смогли этого сделать и в итоге пропустили. Это нелегко объяснить. Я не понимаю, почему, ведя в счёте 1:0, мы всегда сбавляем обороты и позволяем сопернику возвращаться в игру, прибавлять и больше владеть мячом.
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Мы могли сыграть лучше, разумеется. Как и в последние несколько недель, мы сделали им подарок. Это был первый явный шанс, который они имели, и они им воспользовались. Прошло много времени с тех пор, когда мы в последний раз играли на ноль. Это наша вина. Никто не виноват, кроме нас самих», — сказал немецкий футболист клубной пресс-службе.
На данный момент «синие» занимают 5-е место в таблице, отставая от 4-й строчки на 10 очков.
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