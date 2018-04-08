Гран-при Бахрейна: Сергей Сироткин на «Уильямсе» финишировал 17-м

Стоит ли рассчитывать на большее, или «Уильямс» безнадёжно плох?

В Формуле-1 в 2018 году есть российский пилот. Вы не заметили? Не удивительно. За два этапа Сергей Сироткин попал в кадр телетрансляции раза три. А чтобы увидеть его в финишном протоколе, надо долго скроллить вниз. «Уильямс» — великая команда. Если вы смотрите Ф-1 меньше 15 лет, то можете этого не знать. Несколько лет назад британская бригада пережила настоящее возрождение, завоевала кучу подиумов в первый сезон на гибридных моторов и грозилась вернуть былое величие. Как мы знаем, такие попытки исторически обречены на провал. У «Уильямса» он выходит не громким, но безнадежным.

После провала на Гран-при Австралии в «Уильямсе» говорили, что ждут лучшего от Бахрейна. Основания у команды были: все последние годы она лучше всего ехала на скоростных трассах с длинными прямыми. А скучные хайвеи Бахрейна и Китай словно построены под болид из Гроува. Но под прошлогодний, а лучше — трехлетней давности. Нынешнему ничего не помогает.

Перед гонкой

Объективно, у Сироткина сейчас три соперника в чемпионате: напарник Лэнс Стролл и Маркус Эрикссон Шарлем Леклером из «Заубера». На тренировках на «Сахире» Сергей два раза обошел шведа и один раз — канадца. Условный счет борьбы — 3:9 не в пользу россиянина. Правда, в квалификации ситуация изменилась.

Тут уже Эрикссон, на тренировках ехавший хуже всех, привёз трем соперникам минимум по 35 сотых. А вот в остальной тройке завязалась плотная борьба. В итоге 18-е место от 20-го отделили 89 тысячных секунды. Вы не успеете за это время моргнуть, но в него уместилось три машины. И Сироткин был на лучшей из них. Сергей выиграл 0,006 (шесть тысячных долей секунды) у Леклера. А Стролл оказался последним. 18-е место — шаг вперед в сравнении с Австралией. При этом если бы не проблемы с трафиком на второй попытке, то россиянин, по собственным ощущениям, мог прибавить ещё на несколько десятых.

Гонка

К сожалению, в гонке Сергей и круга не смог удержать результат квалификации. Да, Перес, Вандорн и Ферстаппен откатывались на последние места из-за собственных проблем, но Леклер и Стролл Сергея прошли. То есть россиянин оказался на объективно последнем месте.

В «Уильямсе» делали ставку на тактику с длинным первым отрезком и поздним пит-стопом. За счет этого Сироткин в какой-то момент едва не попал в десятку: россиянин шел 11-м, пока соперники по очереди заезжали в боксы. Однако терять места Сергей начал еще до того, как отправился менять шины сам. А когда к середине гонки пришла пора ставить на его «Уильямс» «медиум», Сироткин выехал из боксов последним.

Выбраться с этой позиции Сергею удалось, когда на второй пит-стоп заехал его партнер. Еще одну позицию подарил пит-стоп Леклера, но обе пришлось вернуть, как второй раз в боксы заехал сам Сироткин. В прошлый раз Сергей проехал только пять кругов. В этот раз он финишировал. Последним. На финальном отрезке Сироткин на более мягких и свежих шинах догнал Стролла, но атаки не последовало. Повлияла ли на это командная тактика, пока сказать сложно. Так или иначе, по ходу уик-энда в Бахрейне Сергей был на уровне напарника. Пожалуй, это единственный позитив по итогам Гран-при.

После гонки

Давать оптимистичные прогнозы на будущее Сироткина было бы безответственно. В Бахрейне лучшей позицией клиентов «Мерседеса» было десятое место, вырванное на последних кругах. Ставка на мощный мотор и максимальную скорость в 2018 году перестала работать. И если машина «Уильямса» построена под неё, да ещё построена неудачно, то шансов на успех у Сироткина чуть меньше, чем опыта в Формуле-1. Можно ли и в такой ситуации выступать лучше? Да. Например, Маркус Эрикссон в Бахрейне привез свой «Заубер» на девятое место. За счёт идеальной тактики и безошибочной гонки. Дождёмся ли мы такого от Сироткина? Ответьте на этот вопрос сами. И скриньте.