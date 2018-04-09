Симеоне: недоволен ничьей с мадридским «Реалом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что остался недоволен результатом гостевого поединка 31-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (1:1).

«Я очень недоволен ничьей со счётом 1:1. Нам нужно было обязательно побеждать. Лишь победа позволила бы нам идти в ногу с «Барселоной» в турнирной таблице», — сказал Симеоне на пресс-конференции после матча.

За 7 туров до окончания чемпионата Испании «Атлетико» с 68 очками занимает второе место. На первой строчке по-прежнему находится «Барселона» (79).