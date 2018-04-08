Олег Знарок: Подготовиться к Кубку Гагарина Олимпиада, безусловно, помешала

— Не смогли мы в этих матчах переиграть вратаря ЦСКА, — сразу заявил Олег Знарок на пресс-конференции после решающего матча. — Никак Юханссону забить не могли. Создали столько моментов и… Но это жизнь, это хоккей. ЦСКА желаю удачи в финале. (При этих словах Знарок глянул в упор на главного тренера армейцев Игоря Никитина . — Прим. ред.)

— Скоро у одного из ваших лидеров Ильи Ковальчука день рождения. Правда ли что он уезжает в Америку? — повергла всех в ступор неожиданным вопросом одна из девушек-журналисток. — А вы лучше у него спросите, — спокойно ответил Знарок. При этом большинство корреспондентов на этот момент уже слышало заявление Ковальчука, что он сыграл за СКА свой последний матч.

— А как будете поздравлять его с 35-летием? — настаивала коллега жизнеутверждающим голосом.

— Пф-ф-ф, — изобразил руками то ли салют, то ли взрыв Знарок. Вывести его из себя в этот вечер было явно непросто. Но пресса продолжала наседать.

— Ваше будущее в СКА известно? — Нет.

— Какие планы, мысли? — Пока не знаю.

— А со сборной? — Давайте о конкретной игре поговорим, — предложил в ответ Знарок. — Не надо сейчас про сборную.

— Раскройте ваше будущее в СКА! — уже прям-таки требовал настойчивый коллега. — Вы спросили, я ответил: не знаю, — развел руками Знарок.

— У Шипачева двусторонний контракт. Он может сыграть за «СКА-Неву» в финале ВХЛ? — Да нет, конечно. Вы что смеетесь что ли?!

И вот после этого нам наконец удалось поговорить о причинах поражения СКА в Западном финале и решающем матче в серии.

— Шестой матч фактически начался не с 0:0, а с 0:2. Внесло ли это резкие коррективы в ваш план на игру? — Спросил я Знарка. — Нет, мы продолжили играть в атаку, в давление. И массу моментов создали. Там просто забивать нужно было. План такой был. И он работал. Только шайба в ворота не шла.

— У вас есть претензии к своим форвардом или весь секрет во вратаре ЦСКА? — Это вот его (Знарок кивнул на Никитина — Прим. ред.) надо спрашивать — в чем секрет Юханссона.

— Как же Дацюк не забил в овертайме? — эмоционально влез в разговор один из моих коллег. — Зато Капризов забил перед этим, — парировал Знарок и даже улыбнулся при этом.

— 30 лет назад ваше рижское «Динамо» также низложило в полуфинале «Динамо» московское. Хотя в том составе бело-голубых было четыре олимпийских чемпиона, — напомнил Знарку обозреватель «Советского спорта» Владислав Домрачев.

— Так Рига тогда очень здорово подготовилась к плей-офф, — припомнил и Олег Валерьевич.

— А москвичи разве не готовились? — Олимпийские чемпионы в их составе были эмоционально не совсем в форме.

— Для вас олимпийский сезон тоже оказался окаянным — помешал подготовиться к плей-офф? — Я не скажу, что он окаянный. Мы же выиграли Олимпиаду. А подготовиться к Кубку Гагарина он помешал, безусловно. В сборной было очень много игроков СКА. И эмоционально они… В общем, сделали, что могли. Они все равно молодцы. И я еще раз повторю, что мои ребята в каждом матче переигрывали ЦСКА, но не могли забить.

— То есть правы специалисты, которые говорят, что вывести команду на пик два раза за сезон очень сложно? — У нас просто не было времени выводить ее второй раз на пик. Мы же после Олимпиады сразу поехали играть. Поэтому и физически, и эмоционально нам очень сложно было.

— А вам лично сейчас трудно находить мотивацию? Ведь вы выиграли ранее и Олимпиаду, и ЧМ, и Кубок Гагарина… — Так же, как ребятам. Я с ними в одной лодке. Старался, конечно, но…