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Зидан и Перес имеют разные взгляды на формирование нового атакующего трио «Реала»
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Зидан и Перес имеют разные взгляды на формирование нового атакующего трио «Реала» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан и президент его клуба Флорентино Перес имеют разные взгляды на формирование нового атакующего трио своей команды.
Так, по сведениям испанской прессы, 45-летний наставник хочет, чтобы в следующем сезоне линия нападения «сливочных» состояла из Криштиану Роналду, Эдена Азара, ныне выступающего за лондонский «Челси», и Карима Бензема. В свою очередь босс королевского клуба хочет чтобы на заменой для последнего и Гарета Бэйла стали Марко Асенсио и Мохамед Салах ("Ливерпуль").
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