Ещё
После пятилетнего простоя Понгсаклек Вонйонгкам едва прошёл джорнимена
Далее:
Читайте также:
Ещё

После пятилетнего простоя Понгсаклек Вонйонгкам едва прошёл джорнимена 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Кампус Рамакхамхаенга, Бангкок, Таиланд. Сорокалетний местный ветеран Понгсаклек Вонйонгкам (91-5-2, 47 КО), расстроенный отказом Боксёрской комиссиим Японии допустить его к матчу-реваншу с японцем Коки Камедой, попытался сорвать досаду в проходном поединке против 35-летнего земляка Манота Компута (18-20, 11 КО).
Напомним, на 5 мая в Токио был запланирован камбэк Понга, которые не выступал с лета 2013 года, однако местная боксёрская комиссия не дала ему лицензию — из-за возраста и почти пятилетней пенсии. Как выяснилось, чиновники всё сделали правильно.
По словам очевидцев, Вонйонгкам был серьёзно «ржавый» и не в лучшей физической форме — настолько, что его усилий едва хватило, чтобы на тоненького победить по очкам откровенного джорнимена. Встреча проходила во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), тогда как почти всю карьеру титулованный левша провёл в наилегчайшем.
Понгсаклек взял 8-раундовый бой у Компута единогласно, добавив в коллекцию пояс «временного» чемпиона Таиланда, однако счета вряд ли понравятся поклонникам Вонйонгкама — дважды 78-76 и 77-76. UD 8.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Серхио Мора победил Альфредо Ангуло раздельным судейским решением Главный рубеж взят. Репортаж о главном на UFC 223 Видео боя: Джеймс Дигейл — Кейлеб Труэкс II, HD 720
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой322
ЦСКА победил СКА9
Ковальчук будет играть в НХЛ
Нурмагомедов обратился к Макгрегору6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение