После пятилетнего простоя Понгсаклек Вонйонгкам едва прошёл джорнимена

Кампус Рамакхамхаенга, Бангкок, Таиланд. Сорокалетний местный ветеран Понгсаклек Вонйонгкам (91-5-2, 47 КО), расстроенный отказом Боксёрской комиссиим Японии допустить его к матчу-реваншу с японцем Коки Камедой, попытался сорвать досаду в проходном поединке против 35-летнего земляка Манота Компута (18-20, 11 КО).

Напомним, на 5 мая в Токио был запланирован камбэк Понга, которые не выступал с лета 2013 года, однако местная боксёрская комиссия не дала ему лицензию — из-за возраста и почти пятилетней пенсии. Как выяснилось, чиновники всё сделали правильно.

По словам очевидцев, Вонйонгкам был серьёзно «ржавый» и не в лучшей физической форме — настолько, что его усилий едва хватило, чтобы на тоненького победить по очкам откровенного джорнимена. Встреча проходила во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), тогда как почти всю карьеру титулованный левша провёл в наилегчайшем.

Понгсаклек взял 8-раундовый бой у Компута единогласно, добавив в коллекцию пояс «временного» чемпиона Таиланда, однако счета вряд ли понравятся поклонникам Вонйонгкама — дважды 78-76 и 77-76. UD 8.

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