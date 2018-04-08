Шатов: лучше брать своих специалистов, чем привозить людей за нереальные бабки

«Жестом после гола я хотел показать, что надо доверять русским специалистам, ведь за ними будущее. Мусаев — хороший тренер, он будет набираться опыта, расти. Моё мнение — лучше брать своих специалистов. Кто-то может быть не согласен и считает, что надо привозить людей за нереальные бабки, которые считают наш менталитет каким-то неправильным. Лучше, чтобы был свой человек, на которого можно опереться, с которым можно поговорить, который тебя поймёт и поддержит», — сказал Шатов в эфире программы «После футбола».