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Шатов: лучше брать своих специалистов, чем привозить людей за нереальные бабки
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Шатов: лучше брать своих специалистов, чем привозить людей за нереальные бабки 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов поделился мнением о Мураде Мусаеве, который исполняет обязанности главного тренера команды.
«Жестом после гола я хотел показать, что надо доверять русским специалистам, ведь за ними будущее. Мусаев — хороший тренер, он будет набираться опыта, расти. Моё мнение — лучше брать своих специалистов. Кто-то может быть не согласен и считает, что надо привозить людей за нереальные бабки, которые считают наш менталитет каким-то неправильным. Лучше, чтобы был свой человек, на которого можно опереться, с которым можно поговорить, который тебя поймёт и поддержит», — сказал Шатов в эфире программы «После футбола».
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