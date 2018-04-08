Олег Шатов: «Душой и сердцем пять лет бился ради „Зенита“, ради Петербурга»

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов , заплакавший во время матча 25-го тура РФПЛ с "Зенитом" (2:1), объяснил проявление своих эмоций. Принадлежащий «Зениту» футболист отметился в той встрече голом.

— В «Зените» мне высчитывали какие-то проценты за то, что я плохо играл, — сказал в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ» Шатов. — Хотя я не скрывал, что у меня был неудачный период, после операции шла череда травм. Я считаю, если клуб рассчитывает на футболиста, он его всегда поддержит в любой ситуации. Я душой и сердцем всегда был в «Зените», отдавал все силы за него. А так получилось, что в определенный момент, когда я попал в такую яму, от меня, образно говоря, избавились. Было неприятно. Я считаю, это была несправедливость по отношению ко мне — человеку, который душой и сердцем пять лет бился ради клуба, ради города. Так и появились слезы.

После гола я побежал к Мусаеву… Хотел показать, что нужно доверять нашим молодым российским специалистам, ведь за ними будущее. Он хороший тренер, который будет набираться опыта, расти. Это лучше, чем привозить за нереальные бабки людей — извините за выражение, которые считают наш менталитет каким-то неправильным, это мое мнение, кто-то может быть не согласен. Лучше, чтобы был свой человек, на которого можно опереться, с которым можно поговорить и высказаться, который тебя поймет и поддержит.