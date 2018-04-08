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14 апреля в Военной академии связи состоится Торжественное закрытие олимпиады «ИнфоТех Квест»
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14 апреля в Военной академии связи состоится Торжественное закрытие олимпиады «ИнфоТех Квест» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Победителям олимпиады на церемонии закрытия будут вручены ценные призы.
Основными целями Олимпиады являются: выявление и развитие у обучающихся профильных творческих способностей; создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; пропаганда научных знаний; популяризация IT-отрасли среди молодежи.
«ИнфоТех Квест» — интегрированная олимпиада, охватывающая сразу несколько сфер — физику, информатику и математику, и проводимая в увлекательной форме квеста. Каждое задание олимпиады представляет собой интерактивную натурную или компьютерную модель кого-либо процесса или устройства. Задача участника олимпиады научиться работать с данной моделью и выполнить несколько поставленных перед участником заданий с помощью манипулирования моделью. При этом ответом на задание является конечное состояние модели, которое в автоматическом режиме анализируется и оценивается тестирующей системой.
Олимпиада состоит из 4-5 тематических заданий, каждое из которых проводится в одной из специализированных аудиторий Кадетского корпуса. Перерывы между этапами квеста приглашенные ребята проводят в творческой компании курсантов Военной академии связи.
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