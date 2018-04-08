«Милан» спасся от поражения в матче с «Сассуоло» 

У гостей на 75-й минуте забил Маттео Политано. Спас хозяев от поражения Никола Калинич. «Милан» с 52 очками занимает шестое место. У «Сассуоло» 30 очков и 14-е место.
В следующем туре «Милан» примет «Наполи», а «Сассуоло» — «Беневенто».
Чемпионат Италии Серия А 31-й тур «Милан» — «Сассуоло» — 1:1 Голы: Калинич, 86 — Политано, 75 «Милан»: Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Абате (Андре Силва, 56), Романьоли (Мусаккьо, 6), Бонавентура, Билья, Чалханоглу, Кессие, Сусо, Кутроне (Калинич, 67).
«Сассуоло»: Консильи, Ачерби, Пелузо, Рожерио (Делль`Орко, 67), Лемос, Сенси (Кассата, 58), Маццителли, Политано, Миссироли, Берарди (Рагуза, 54), Лирола.