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Канадские хоккеисты попали в страшное ДТП
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Канадские хоккеисты попали в страшное ДТП 

Российская Газета 1 час назад
Как сообщает National Post, команда «Гумбольдт Бронкос» направлялась в Нипавин на игру плей-офф против «Нипавин Хоукс».
Однако добраться до места им было не суждено. Автобус с хоккеистами попал в ДТП с полуприцепом к северу от Тисдейла в провинции Саскачеван. В результате происшествия на трассе 14 человек погибли на месте (включая главного тренера и капитана команды), еще 14 получили травмы, трое находятся в критическом состоянии. В ростере команды на плей-офф были игроки в возрасте от 18 до 21 года.
"Наши мысли и молитвы направлены в сторону семей наших сотрудников и спортсменов, а также на всех, на кого повлияла эта ужасная трагедия. Наша семья «Бронкос» в шоке, мы пытаемся справиться с нашей невероятной потерей", — сообщил журналистам президент клуба Кевин Гаринджер.
Со словами соболезнования выступила Федерация хоккея России. Об этом сообщается в официальном Twitter ФХР.
Среди погибших канадских хоккеистов — главный тренер клуба «Гумбольдт Бронкс» и капитан команды
"Федерация хоккея России приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также Хоккейной ассоциации Канады, — сказано в сообщении. — Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой страшной аварии".
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