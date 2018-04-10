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Погибшего в автокатастрофе хоккеиста перепутали с живым
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Погибшего в автокатастрофе хоккеиста перепутали с живым 

Lenta.ru 32 минуты назад
Власти канадской провинции Саскачеван, где разбилась молодежная хоккейная команда «Хамболдт Бронкос», перепутали погибшего игрока с выжившим. Об этом сообщает Associated Press.
Ксавье Лабелля, который лежит в больнице, власти сочли за разбившегося насмерть Паркера Тобина. Они объяснили ошибку тем, что у обоих хоккеистов одинаковое телосложение. Также всем игрокам обесцветили волосы перед соревнованиями, из-за чего они стали сильнее стали похожи друг на друга.
Представитель администрации провинции принес извинения. Отмечается, что семьи игроков сейчас поддерживают друг друга.
Автокатастрофа произошла 7 апреля. Пассажирский автобус с хоккеистами столкнулся с грузовиком с полуприцепом. В результате погибли 15 человек. В настоящий момент ведется расследование обстоятельств аварии.
«Бронкос» направлялась на матч плей-офф против «Нипавин Хоукс». В заявке команды значились игроки в возрасте от 18 до 21 года.
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