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Клопп: «Прекрасно понимаю, что „Ливерпуль“ может проиграть»
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Клопп: «Прекрасно понимаю, что „Ливерпуль“ может проиграть» 

Soccer.ru 19 минут назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящей ответной игры с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
Напомним, что в первом матче «Ливерпуль» выиграл со счетом 3:0.
«Если бы все пошло так, как все ожидали, то мы были бы на полпути к вылету, а здесь бы играли ради нашей чести. Но сейчас мы должны воспользоваться ситуацией, ведь мы создали ее своей великолепной игрой.
Когда мы проиграли здесь 0:5 в начале сезона, стало ясно, что эта команда будет великолепной. Но идеальной футбольной команды в мире не существует. Игра не оставляет тебе шанса быть идеальным. Я и до этого знал, что они могут пропускать голы. Но и мы можем пропустить и проиграть», — сказал Клопп.
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