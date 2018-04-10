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Тренер «Ливерпуля» Клопп: наше преимущество над «МанСити» не означает победу
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Тренер «Ливерпуля» Клопп: наше преимущество над «МанСити» не означает победу 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» отметил, что результат первого матча не гарантирует итоговой победы его клубу.
"Наш соперник может начать игру ровно также, как сделал это в игре с "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии, — признается немецкий наставник, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на Daily Mail. — Тогда они в первые полчаса игры забили дважды, однако после перерыва игра изменилась. Также и в нашем противостоянии возможны самые разные сценарии. Они могут забить рано, мы можем забить рано, и так далее".
"Своим подопечным я не могу просто сказать, чтобы они забили как можно раньше, потому что это не поможет. Необходимо мыслить глобальнее — что и где делать на поле. После матча в Ливерпуле игроки осознавали, что прошла лишь первая половина игры. Наше преимущество в счете еще не означает, что мы победим. Теперь необходимо хорошо провести и второй поединок".
Напомним, что «Ливерпуль» в первом четвертьфинале против «Манчестер Сити» на своем поле одержал крупную победу со счетом 3:0. Ответный поединок состоится 10 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад».
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