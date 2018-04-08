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Квинси Промес: «Спартак» сделает все, чтобы отстоять титул. «Локомотив» надо догнать"
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Квинси Промес: «Спартак» сделает все, чтобы отстоять титул. «Локомотив» надо догнать" 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Нападающий "Спартака" Квинси Промес после победы в матче 25-го тура чемпионата России над «Анжи» (4:1) подчеркнул: красно-белые сделают все, чтобы отстоять титул, передает из Каспийска спецкор «СЭ» Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
— Защитить титул — еще один супервызов?
— Разумеется, ведь «Локо» впереди, его надо догнать. Мы в гонке, стремимся к победе в каждом матче. Сделаем все, чтобы отстоять титул.
— Матч с «Анжи» — один из лучших весной?
— Думаете? Это была неплохая игра, но мы можем лучше. На следующей неделе надо победить еще раз.
"Спартак" с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице, на 2 балла отставая от лидирующего «Локомотива». ​
Анжи — Спартак М
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