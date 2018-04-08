Генич: «Посмотрите, что стало с „Зенитом“. Это просто катастрофа!»

«По-моему, Роберто Манчини съехал с правильной тропинки. Ощущение, что ему здесь не очень интересно. Он делает все для того, чтобы с ним как можно скорее расстались. Когда тренер на послематчевой пресс-конференции говорит, что у него нет игроков, а эти ребята, которые не могут реализовывать моменты, вообще не соответствуют уровню. По его словам, даже подающие мячи мальчики несколько моментов реализовали бы. Как тренер может говорить про своих футболистов такое? Ему потом с ними работать.

Посмотрите, что стало с «Зенитом» за последние годы. Это просто катастрофа! Команда, где три года назад играли Халк, Витсель, Данни, Жулиано, Дзюба… Сейчас посмотрите на атаку «Зенита», при всем уважении к этим ребятам. Панюков, Заболотный, Оздоев, Ерохин, Полоз и молодые аргентинцы, которые талантливы, но стабильного уровня не показывают. Паредес, который начал за здравие, а потом махнул рукой, понимая, что он здесь заработает, а интерес к нему в Италии сохраняется, он все равно сможет уехать, если клуб его продаст за те же деньги, за которые брал. Я не знаю, как сейчас функционирует «Зенит», но сравнивая с тем, что было, возникают очень большие вопросы», — сказал Генич в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».