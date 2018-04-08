«Лион» и «Галатасарай» интересуются сыном Хаджи

19-летний полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи попал в сферу интересов «Лиона»​. Об этом сообщил главный тренер клуба и отец футболиста Георге Хаджи.

— За Янисом следят многие зарубежные клубы, — приводит Pro TV слова Хаджи-старшего. — Скауты «Лиона» приезжали смотреть одних футболистов, но Янис перетянул внимание на себя. Он отлично сыграл.

По данным румынских СМИ, на Хаджи-младшего также претендуют «Галатасарай» и «Базель». Янис Хаджи уже имеет опыт выступлений за границей — с 2016 по 2018 год он был игроком «Фиорентины».