Ещё
«Лион» и «Галатасарай» интересуются сыном Хаджи
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Лион» и «Галатасарай» интересуются сыном Хаджи 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
19-летний полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи попал в сферу интересов «Лиона»​. Об этом сообщил главный тренер клуба и отец футболиста Георге Хаджи.
— За Янисом следят многие зарубежные клубы, — приводит Pro TV слова Хаджи-старшего. — Скауты «Лиона» приезжали смотреть одних футболистов, но Янис перетянул внимание на себя. Он отлично сыграл.
По данным румынских СМИ, на Хаджи-младшего также претендуют «Галатасарай» и «Базель». Янис Хаджи уже имеет опыт выступлений за границей — с 2016 по 2018 год он был игроком «Фиорентины».
Спорт-Экспресс: последние новости
Квинси Промес: "Хабиб - молодец!" Вернблум - Проворову: "Спасибо за свитер, будущий обладатель "Норрис Трофи" Массимо Каррера: "Спартаку" нужны свежие силы"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой322
ЦСКА победил СКА9
Ковальчук будет играть в НХЛ
Нурмагомедов обратился к Макгрегору6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение