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«Арсенал» может заплатить 150 миллионов евро за хавбека «Атлетико»
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«Арсенал» может заплатить 150 миллионов евро за хавбека «Атлетико» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Атлетико» Саулю Ньигесу, сообщает Tribalfootball.
По сведениям издания, лондонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 150 миллионов евро. На покупке игроке настаивает главный тренер «канониров» Арсен Венгер. Таким образом французский специалист, скорее всего, останется на посту наставника лондонцев.
В этом сезоне 23-летний Сауль провел за «Атлетико» 46 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
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