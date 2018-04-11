«Арсенал» может заплатить 150 миллионов евро за хавбека «Атлетико»

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Атлетико» Саулю Ньигесу, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, лондонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 150 миллионов евро. На покупке игроке настаивает главный тренер «канониров» Арсен Венгер . Таким образом французский специалист, скорее всего, останется на посту наставника лондонцев.

В этом сезоне 23-летний Сауль провел за «Атлетико» 46 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.