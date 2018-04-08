Ларс Юханссон: Мы еще не закончили свой путь, выхода в финал нам недостаточно

— Не чувствую себя героем, это была работа всей команды, мы показали, что он высокий дух, мы отыгрались с 0-2 против СКА. Мы начали с мелочей и делали эти вещи правильно. Мы показали, что мы команда, блокировали броски, бились друг за друга и в конце добились результата.

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Всегда тяжело входить в такую серию, но ты готов к этому, для этого ты работаешь весь сезон. Просто выходишь и показываешь, что умеешь. Иногда нужно везение и оно у меня было.

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Мы еще не закончили свой путь, выхода в финал нам недостаточно, — передает слова голкипера армейцев официальный сайт КХЛ.

Добавим, что в финале Кубка Гагарина москвичи встретятся с казанским «Ак Барсом», который ранее выбил из плей-офф челябинский «Трактор» (4-0). Серия, которая продлится до четырех побед, стартует матчами в Казани 14 и 16 апреля.