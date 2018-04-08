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В Испании бык насмерть забодал мужчину
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В Испании бык насмерть забодал мужчину 

Газета.Ru 24 минуты назад
В городе Аркос-де-ла-Фронтера разъяренный бык насмерть забодал 45-летнего мужчину во время пасхального фестиваля, передает НСН.
Животное с разбега врезалось в мужчину и несколько раз подбросило испанца в воздух, продолжая наносить удары рогами. Причиной смерти стало многочисленное повреждение легких.
Энсьерро — испанский национальный обычай, состоящий в убегании от специально выпущенных из загона быков, коров или телят.
Прогон быков или коров и убегание от них вообще до сих пор является распространенным развлечением в сельской местности Испании. В ряде поселков (например, в Сегорбе, (провинция Кастельон) прогон быков всадниками является частью местных праздников. Слово «энсьерро», однако, применимо только к прогону быков в городских условиях, обычно из загона к арене для боя быков (поэтому энсьерро может рассматриваться как своеобразный пролог корриды).
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