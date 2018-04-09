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Рамос: «Отказ „Реала“ устраивать „Барселоне“ чемпионский коридор не говорит о неуважении»
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Рамос: «Отказ „Реала“ устраивать „Барселоне“ чемпионский коридор не говорит о неуважении» 

SPORT24.ru 49 минут назад
Капитан «Реала» Серхио Рамос отметил, что отказ мадридского клуба выстроить чемпионский коридор «Барселоне» не говорит о том, что команда не уважает своего извечного соперника. До начала матча 31-го тура Примеры между «Реалом» и «Атлетико» (1:1) главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан заявил, что игроки «Королевского клуба» не станут устраивать чемпионский коридор футболистам «Барселоны», если каталонцы обеспечат себе звание чемпионов Испании до очной встречи команд на «Камп Ноу» 6 мая в рамках матча 36-го тура Ла Лиги.
«Я всегда говорил, что нам нужно уважать слова нашего тренера. «Барса» нам тоже чемпионский коридор не устраивала.
Главное, чтобы было уважение, а важность чемпионского коридора не стоит возводить в абсолют. Не думаю, что «Барселону» это вообще волнует.
Если тренер сказал, что коридора не будет, значит, так тому и быть. Если мы не организуем для «Барселоны» чемпионский коридор, это не значит, что мы не уважаем их», — цитирует Рамоса Football Espana.
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