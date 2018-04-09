Рамос: «Реал» может отказаться устраивать чемпионский коридор для «Барселоны»

Защитник "Реала" Серхио Рамос признал, что его команда может отказаться устраивать чемпионский коридор для «Барселоны».

Это произойдет, если так скажет главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан

"Чемпионский коридор? Я давно говорил, что мы должны уважать все, что говорит наш тренер. «Барселона» тоже не устроила нам чемпионский коридор.

Должно быть взаимное уважение, и не нужно преувеличивать значимость ситуации с коридором. Не думаю, что для «Барселоны» это имеет большое значение.

Все будет так, как скажет тренер. Но если мы не устроим им чемпионский коридор, это не будет означать, что мы их не уважаем", — отметил капитан.