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Рамос: «Реал» может отказаться устраивать чемпионский коридор для «Барселоны»
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Рамос: «Реал» может отказаться устраивать чемпионский коридор для «Барселоны» 

Soccer News 52 минуты назад
Фото: Soccer News
Защитник "Реала" Серхио Рамос признал, что его команда может отказаться устраивать чемпионский коридор для «Барселоны».
Это произойдет, если так скажет главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.
"Чемпионский коридор? Я давно говорил, что мы должны уважать все, что говорит наш тренер. «Барселона» тоже не устроила нам чемпионский коридор.
Должно быть взаимное уважение, и не нужно преувеличивать значимость ситуации с коридором. Не думаю, что для «Барселоны» это имеет большое значение.
Все будет так, как скажет тренер. Но если мы не устроим им чемпионский коридор, это не будет означать, что мы их не уважаем", — отметил капитан.
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