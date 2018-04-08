Александр Бубнов: Три гола придадут Промесу уверенности в своих силах

— Честно говоря, такой результативной игры не предполагал. Ожидал, что «Анжи» с учетом тяжелейшего турнирного положения даст «Спартаку» бой, тем более после ничьи в Краснодаре в последнем туре (1:1). Но так получилось, что красно-белые забили быстрый мяч, который задал тон всему матчу. Так же стремительно в ворота хозяев влетели второй и третий голы, после чего интрига окончательно умерла.

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Хет-трик Промеса стал во многом откровением после не самого удачного старта весны. Он — большой молодец, и эти три гола придадут ему уверенности в своих силах. Но если говорить о лучшем игроке чемпионата или даже «Спартака», то я бы назвал Луиса Адриано

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Для «Спартака» все по-прежнему зависит от «Локомотива», но если потери красно-белых в оставшихся турах будут минимальны, появится отличный шанс на титул, — цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что после этой встречи «Спартак» набрал 50 очков и занимает второе место в чемпионате России. В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уралом».