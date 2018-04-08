Пока мы спали: причины санкций, гонорар Нурмагомедова, худшие фильмы лучших режиссеров

МИД России рассказали об истинной причине санкций против России; генпрокурор Юрий Чайка призвал Лондон вернуть «наши деньги» в размере 500 миллиардов рублей; стало известно, сколько получит Хабиб Нурмагомедов за чемпионский бой в UFC; эксперты назвали худшие фильмы лучших режиссеров — пока мы спали, в России и в мире произошло много событий. PRIMPRESS рассказывает о самых заметных новостях в традиционном утреннем дайджесте.

Все из-за давления

Западные государства вводят санкции против России, чтобы оказывать на нее давление, и не связаны с какими-то явными причинами. Об этом в эфире телеканала «Россия» рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова , пишут РИА Новости

«Они [санкции] сколько лет уже идут. До этого нам говорили, что это понятно, это потому, что Крым. А до Крыма? Мы вот в таком режиме ориентировочно с 2011-2012 годов. Нам-то очевидно, за что это. Это не связано ни с некими вмешательствами в выборы, это не связано ни с Крымом, ни с Украиной. Это такая стратегия, игра такая — дави Россию», — заявила Захарова.

По ее словам, санкции нужны Западу для того, чтобы российское общество пребывало в состоянии внутренней разобщенности.

При этом представитель МИД отметила, что Москва последовательно выступает за сотрудничество со всеми. «Каждый раз мы говорим, что мы за конструктивный диалог, каждый раз мы говорим, что мы готовы за столом переговоров решать вопросы. Где это антизападный курс, где это нагнетание агрессии?» — подчеркнула Захарова.

6 апреля Минфин США ввел санкции против российских предприятий и топ-менеджеров. Всего в списке, размещенном на сайте ведомства, оказались 14 предприятий из России и одно — из Мексики.

В январе Минфин США представил Белому дому так называемый «кремлевский доклад», который во многом повторял список богатейших россиян по версии журнала Forbes . Попадание в список не означало введение ограничений против фигурантов доклада, однако предприниматели столкнулись с неформальными ограничениями.

Верните деньги

Генпрокурор России Юрий Чайка призвал Лондон вернуть в Россию 500 миллиардов рублей, которые в Великобританию вывели граждане России, осужденные на родине по экономическим статьям. Об этом Чайка сказал в интервью телеканалу НТВ

В Великобритании с февраля действует закон, по которому власти могут заморозить подозрительные активы иностранцев, пока те не объяснят происхождение денег или имущества.

«То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», — сказал генпрокурор. По его словам, в Генпрокуратуре «очень надеются», что «закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу „грабь награбленное“».

В июне 2017 года Чайка уже жаловался, что Лондон не спешит возвращать России выведенные средства. По словам генпрокурора, в Великобритании находятся более 60 человек, объявленных российской стороной в международный розыск по подозрению в экономических преступлениях.

По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью, через страну ежегодно отмывается до 90 миллиардов фунтов (127 миллиардов долларов). Bloomberg в 2017 году сообщало о выводе из России не менее 10 миллиардов долларов через «зеркальные сделки» Deutsche Bank в Москве и Лондоне.

Полмиллиона за победу

Стал известен гонорар российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова за победу в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA Junkie.

По информации издания, россиянин получит 530 тысяч долларов за победу над американцем Элом Яквинтой. Из них 30 тысяч заплатит сам чемпионат, остальную часть покроют спонсорские контракты. Яквинта заработал на поединке 280 тысяч долларов.

В ночь на 8 апреля Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе. Он одержал победу над Яквинтой по единогласному решению судей. После поединка россиянин заявил, что хочет подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Боец также рассказал о желании провести мировое турне, после которого ирландцец Конор Макгрегор будет умолять его о поединке.

Худшие у лучших

Портал Business Insider (BI) составил рейтинг худших фильмов, снятых успешными режиссерами. Издание основывалось на оценках агрегатора рецензий Rotten Tomatoes.

Для своего списка BI выбрал 45 режиссеров, которых критики преимущественно называют мастерами своего дела. В итоге в рейтинг издания вошло 44 картины, портал исключил тех кинопостановщиков, фильмы которых на Rotten Tomatoes не имели положительных оценок меньше 70 процентов. К примеру, у «худшего» фильма Стэнли Кубрика «Широко закрытые глаза» — рейтинг 74 процента.

Как выяснил BI, пользователи и критики на Rotten Tomatoes сочли самой плохой ленту 2011 года «Погоня» (Abduction) Джона Синглтона . Рейтинг «Погони» на ресурсе составил 4 процента. Синглтон известен в том числе как режиссер фильма «Двойной форсаж» 2003 года.

На втором месте с рейтингом 10 процентов — картина Френсиса Форда Копполы «Сверхновая» 2000 года. Пятерку неудачных фильмов замыкает «Четыре комнаты» Квентина Тарантино , снятый в 1995 году. На Rotten Tomatoes ему присудили 14 процентов.

Лучшей из провальных картин на основе оценок кинопортала BI названа «Бьютифул» (Biutiful) Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Лента вышла в 2009 году, ее рейтинг — 65 процентов.