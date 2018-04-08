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Кирилл Панченко: «Головина по делу превозносят в прессе»
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Кирилл Панченко: «Головина по делу превозносят в прессе» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко в интервью «СЭ» выразил мнение, что его бывший партнер по ЦСКА Александр Головин имеет шансы заиграть в топ-чемпионате. Панченко считает, что Головин сможет адаптироваться к европейскому футболу.
— Головина по делу превозносят в прессе, — сказал Панченко. — Когда Александра только подпускали к тренировкам с основой, он, естественно, еще не был таким сильным, как сейчас. Но Слуцкий ему доверял, ставил в состав. Вот он и вырос в классного футболиста. Причем может еще расти и расти. Видно, что у Головина высокий потенциал. Техника, удар, скорость, мгновенное принятие решений — все при нем. Александр еще прибавит. Считаю, у него большое будущее. Я бы еще отметил Миранчуков. У них тоже светлые головы.
— Нужно ли Головину при первой же возможности уезжать в Европу?
— Если будет хорошее предложение, наверное, стоит попробовать.
— По своему стилю Головин подходит, например, лондонскому «Арсеналу»?
— А вы посмотрите на состав «канониров». Там же есть игроки, которые чуть постарше Головина. В Европе многим классным футболистам по 20-22 года, а нам кажется, что они там уже целую вечность выступают. Возьмите Мбаппе. Парню всего 19 лет, а он так феерит. Почему у Головина не получится?
— Возможно, потому что у нас слишком медленный чемпионат, и игрокам очень сложно переключаться на скорости английской премьер-лиги.
— Я не совсем согласен. Футболист привыкает ко всему. Когда я переходил в ЦСКА из «Томи», тоже сначала не мог переключиться на новые скорости. Но в ходе тренировочного процесса, игр ты адаптируешься к новым условиям, требованиям. Мышцы, голова переключаются на новый уровень. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полная версия интервью с Панченко — в ближайшее время на сайте «СЭ»
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