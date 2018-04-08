«Милан» на «Сан-Сиро» поделил очки с «Сассуоло»

В заключительном матче 31-го тура чемпионата Италии «Милан» на «Сан-Сиро» проэкзаменовал скромный клуб «Сассуоло».

Протокол игры

Милан

Сассуоло

08 апреля. Стадион «Сан-Сиро» (Милан).

В середине недели пришла радостная новость для поклонников «россонери» — клуб продлил контракт с Дженнаро Гаттузо на три года. Под его руководством команда наконец начала обретать приемлемый облик. «Милан» уже занял еврокубковую позицию, на 4 очка опередив «Аталанту», что недавно казалось недостижимой мечтой. Недалеко и до Лиги чемпионов, земляки из «Интера» убежали на 8 очков, отыгрываемое расстояние. Два последних тура, правда, «россонери» сыграли не очень удачно. Миланское дерби завершилось вничью, а «Ювентус» уверенно разобрался с игроками Гаттузо.

«Сассуоло» в серии А не проигрывает 4 матча, три из которых завершились вничью. Удивляет лишь 1:1 с «Наполи», «черно-зелёные» смогли притормозить действительно грозного соперника. «Милан», дабы не допустить ошибок неаполитанцев, бросился в атаку с первых минут. Сразу же мог отличиться Кесси, но замыкая навес Родригеса с левого фланга, Франк пробил по позиции голкипера. Консильи ещё не раз пришлось спасать свою команду.

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Вскоре Хакан Чалханоглу дважды угрожал воротам. Его коварный удар со средней дистанции итальянский голкипер вытащил из-под перекладины, а кручёный навес со штрафного, никого не задев пролетел чуть правее дальней штанги. Между этими моментами произошло неприятное событие для «россонери». Основной центральный защитник Алессио Романьоли дернул заднюю поверхность бедра и был заменен.

«Милан» продолжал атаковать, но мяч упорно не шёл в ворота. В концовке тайма вновь Кесси оказался на ударной позиции. Но оба удара в ближний угол потащил Андреа Консильи. Нерасторопно в этом эпизоде сыграли защитники «Сассуоло», позволившие Франку оказаться первым на добивании. После перерыва «Милан» на старых дрожжах создал момент, после чего немного затих. Игнасио Абате замкнул дальнюю штангу после подачи Франка Кесси, пустив мяч выше ворот.

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«Сассуоло» воспользовался спокойным темпом матча, за 15 минут до конца встречи шокировав хозяев. Антонио Рагуза головой сбросил мяч на ход Политано, а Маттео шикарным ударом с полукруга штрафной площади заставил игровой снаряд затрепыхаться в правой «шестерке». «Милан» сумел-таки уйти от поражения в концовке матча. Никола Калинич шикарно разобрался в штрафной площади, на 11-и метровой отметке приняв дальний заброс и с разворота пробив под перекладину. Мяч врезался в верхнюю планку ворот, а от нее уже оказался в сетке.

Ничья явно не обрадовала Дженнаро Гаттузо. «Милан» остался на шестой позиции. До «Интера» теперь семь баллов, «Фиорентина» отстаёт на два очка.