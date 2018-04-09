«Локомотив» и «Спартак» продолжают борьбу за золото. Обзор дня. 8 апреля

«Локомотив» и «Спартак» побеждают, Манчини ведёт переговоры со сборной Италии, а Роналду снова красиво забивает — главные события дня.

Хет-трик Промеса помог «Спартаку» разгромить «Анжи»

В матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Анжи» принимал на своём поле «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1. В составе победителей три гола, один из которых — с пенальти, на свой счёт записал голландский полузащитник Квинси Промес, а ещё один мяч забил Илья Кутепов . За «Анжи» отличился Хуан Лескано . Таким образом, «Спартак» одержал четвёртую подряд победу в РФПЛ.

«Спартак» (50 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая на два балла от лидирующего «Локомотива». При этом у «железнодорожников» матч в запасе. «Анжи» (24) находится на 14-й строчке.

Гол Фарфана принёс «Локомотиву» победу над «Ростовом»

В матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал на своём поле «Ростов». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан , который отличился на 47-й минуте с передачи Владислава Игнатьева . Таким образом, «Ростов» продлил до пяти матчей свою серию без побед в РФПЛ. «Локомотив» (52 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ.

Гол Гризманна принёс «Атлетико» ничью в матче с «Реалом»

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в поединке 31-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:1. Автором первого гола стал нападающий «Реала» Криштиану Роналду , отличившийся на 53-й минуте после передачи форварда Гарета Бэйла . Гости сравняли счёт спустя четыре минуты благодаря точному удару французского нападающего Антуана Гризманна. «Атлетико», набрав 68 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» (64) — на третьей строчке.

Роналду восьмой год подряд достиг отметки в 40 голов за сезон

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Реал» принимает на своём поле «Атлетико». Мадридское дерби в эти минуты проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу». На 53-й минуте нападающий хозяев Криштиану Роналду открыл счёт в матче. Для португальского футболиста этот гол стал 40-м в матчах всех турниров нынешнего сезона. Таким образом, ему удалось покорить эту отметку восьмой год подряд. Напомним, что для Роналду этот мяч стал 650-м в 903 матчах во всех турнирах за сборную и клубы.

«Арсенал» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» перед ответной игрой с ЦСКА

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Арсенал» принимал на своём поле «Саутгемптон». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей дублем отметился Дэнни Уэлбек , а ещё один гол забил Пьер-Эмерик Обамейянг. За «Саутгемптон» отличились Шейн Лонг и Чарльз Остин . Обе команды доигрывали встречу вдесятером после удалений игроков в самой концовке игры. Таким образом, «Арсенал» одержал третью подряд победу в АПЛ. «Арсенал» является соперником московского ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы. В первом матче на своём поле лондонцы победили со счётом 4:1. Ответная игра в Москве состоится 12 апреля.

СМИ: Манчини прилетел в Рим на переговоры о работе в сборной Италии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сегодня, 8 апреля, прибыл в Рим. Как пишет Football Italia, 53-летний тренер проведёт переговоры по поводу возможного назначения рулевым сборной Италии. Сообщается, что Манчини был замечен в аэропорту Фьюмичино и попал в объективы камер, но не стал давать комментарии.