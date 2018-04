Неймар из-за пределов штрафной площади забил лучший гол недели. Видео

Компания EA Sports опубликовала свежий выпуск лучших голов недели в футбольном симуляторе FIFA 18. Автором лучшего гола стал игрок с ником Fahad Khawaja, забивший мяч нападающим «ПСЖ»​ Неймаром с угла штрафной площади после нескольких эффектных финтов.

After the 🚲 comes the Rabona. CR7's best goal this week? 🤔 pic.twitter.com/8pp8yQZeHH

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 6 апреля 2018 г.