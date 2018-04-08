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Кирилл Панченко: «У нас сильная сборная, она выйдет из группы»
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Кирилл Панченко: «У нас сильная сборная, она выйдет из группы» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Динамо»​ Кирилл Панченко в интервью «СЭ» признался, что мечтает сыграть на домашнем чемпионате мира-2018. Форвард верит, что сборная России​ сможет выйти из группы.
— Наше дело — стараться проявлять свои лучшие качества, а Станислав Саламович, уверен, следит за всеми, — сказал Панченко. — Понятно, что в последних турах надо действовать очень ярко, чтобы заслужить вызов. Но я уверен в своих силах, буду до последнего верить в осуществление мечты любого футболиста — сыграть на домашнем чемпионате мира.
— Вы общаетесь с Черчесовым?
— Он звонил мне сразу после травмы, сказал: «Не переживай, это футбол». Пожелал мне скорейшего выздоровления.
— Как думаете, сборная выйдет из группы?
— Не сомневаюсь в этом. Да, с Бразилией и Францией все ждали немного других результатов, но это был только март месяц, к июню все изменится. До этого ведь были хорошие матчи с Бельгией, Аргентиной, Испанией. У нас сильная сборная. Здорово, что в прошлом году в России уже прошел Кубок конфедераций, накоплен богатый опыт по подготовке к крупному турниру. Тренерский штаб подведет команду к матчам в полной боевой готовности. Приезжая в сборную я всегда видел, что в коллективе царит прекрасная атмосфера. Знаю, как все российские футболисты ждут этот турнир, мечтают о победах на нем. Представляю, какой замечательной будет поддержка трибун. Все эти факторы должны помочь сборной выступить успешно.
Полная версия интервью — скоро на сайте «СЭ»
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