Кирилл Панченко: «У нас сильная сборная, она выйдет из группы»

Нападающий «Динамо»​ Кирилл Панченко в интервью «СЭ» признался, что мечтает сыграть на домашнем чемпионате мира-2018. Форвард верит, что сборная России​ сможет выйти из группы.

— Наше дело — стараться проявлять свои лучшие качества, а Станислав Саламович , уверен, следит за всеми, — сказал Панченко. — Понятно, что в последних турах надо действовать очень ярко, чтобы заслужить вызов. Но я уверен в своих силах, буду до последнего верить в осуществление мечты любого футболиста — сыграть на домашнем чемпионате мира.

— Вы общаетесь с Черчесовым?

— Он звонил мне сразу после травмы, сказал: «Не переживай, это футбол». Пожелал мне скорейшего выздоровления.

— Как думаете, сборная выйдет из группы?

— Не сомневаюсь в этом. Да, с Бразилией и Францией все ждали немного других результатов, но это был только март месяц, к июню все изменится. До этого ведь были хорошие матчи с Бельгией, Аргентиной, Испанией. У нас сильная сборная. Здорово, что в прошлом году в России уже прошел Кубок конфедераций, накоплен богатый опыт по подготовке к крупному турниру. Тренерский штаб подведет команду к матчам в полной боевой готовности. Приезжая в сборную я всегда видел, что в коллективе царит прекрасная атмосфера. Знаю, как все российские футболисты ждут этот турнир, мечтают о победах на нем. Представляю, какой замечательной будет поддержка трибун. Все эти факторы должны помочь сборной выступить успешно.

Полная версия интервью — скоро на сайте «СЭ»