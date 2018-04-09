Виктор Гончаренко: «Акинфеева даже не стоит отмечать»

— Многие футболисты заслужили похвалы за мартовские матчи, но игра Игоря Акинфеева и Александра Головина, все же стоит особняком.

— Мне кажется, Акинфеева даже не стоит отмечать. Он просто играет на своем уровне, часто нас выручает. Уровень этот — высочайший. От Головина же такой игры ждем в каждом матче, мы постоянно говорим с ним об этом.

Ахмед Муса до матча в Лионе никак не мог забить свой первый мяч после возвращения в ЦСКА. Между тем, вы продолжали ему доверять и регулярно выпускали в стартовом составе.

— Когда у футболиста на протяжении долгого времени нет регулярной игровой практики, он начинает опаздывать с принятием решений. Поэтому первое время Муса не всегда успевал сделать то, что было необходимо. С течением времени он постепенно набрал тонус, у него появились моменты.

Константин Кучаев не раз занимал позицию на левой бровке. Когда решили попробовать его в этой роли?

— У Кучаева очень хороший уровень готовности, кроме того, он способен правильно оценить ситуацию с точки зрения тактики. Если у нас выпали Георгий Щенников Марио Фернандес , почему бы не попробовать его на краю? В Базеле он хорошо отыграл впереди, здесь ему предстояло опуститься немного ниже. Как справляется? С точки зрения атакующих действий очень неплохо, при оборонительных — есть вещи, которые необходимо улучшать.

Матч 25-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» пройдет в понедельник, 9 апреля. Игра начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

ЦСКА — Динамо М