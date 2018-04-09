Ещё
В Республике Корея прошла презентация чемпионата мира WorldSkills-2019 в Казани
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Республике Корея прошла презентация чемпионата мира WorldSkills-2019 в Казани 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
СЕУЛ, 9 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Представители российской команды чемпионата мира WorldSkills продемонстрировали в понедельник в столице Республики Корея флаг состязаний. Это событие, ставшее пятым этапом в международной эстафете знамени WorldSkills, символично прошло в 500-й день до начала чемпионата, который пройдет в Казани в 2019 году.
Выступая на церемонии в Высшей технической школе Сеула, представитель оргкомитета Марат Закиров сказал, что Южная Корея — страна, которая «стабильно занимает ведущие места в рейтингах WorldSkills и успешно играет особую роль в чемпионате».
Закиров также зачитал послание заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец. В документе подчеркивается важная роль WorldSkills, а также говорится, что правительство приложит все усилия для того, чтобы чемпионат в Казани прошел на должном уровне, а его гости в полной мере ощутили российское гостеприимство.
В ходе церемонии на флаг были нанесены логотипы чемпионатов мира WorldSkills, проходивших в Пусане в 1978 году и в Сеуле в 2001 году. Также прошла презентация предстоящего чемпионата мира WorldSkills в Казани. Мировые соревнования соберут лучших профессионалов со всей планеты для состязания за звание мирового чемпиона в более чем 50 квалификациях.
Этапы эстафеты
Эстафета флага началась в прошлом году. Стяг был торжественно передан городу-организатору Казани на церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills в Абу-Даби. Затем его доставили в Сочи, где официально стартовала эстафета. В декабре 2017 года знамя совершило полет в космос и на протяжении двух месяцев находилось на борту Международной космической станции.
Зарубежный этап эстафеты стартовал 12 марта в Мадриде, где в 1950 году впервые в истории прошли соревнования по профессиональному мастерству. Флаг побывает также в Ирландии, Бельгии, ОАЭ, Финляндии, Австралии, Канаде, Португалии, Швейцарии, Бразилии, Австрии, Италии, Великобритании, Франции, Японии и на Тайване.
Затем эстафета начнет свой маршрут по России: планируется охватить все субъекты РФ, а также 43 района и два городских округа Республики Татарстан. В Казань флаг будет доставлен в день церемонии открытия чемпионата мира WorldSkills, который пройдет с 22 по 27 августа 2019 года.
История соревнований
WorldSkills — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных состязаний. В деятельности организации принимают участие 77 стран.
Своей главной задачей WorldSkills называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных стандартов. Каждые два года она организует мировой чемпионат рабочих профессий, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук».
ТАСС: последние новости
ФК "Амкар" надеется, что решение по допуску стадиона к матчам РФПЛ вынесут в понедельник Легкоатлеты Сидорова и Лысенко, заявленные на старт в Юджине, ждут вызова в посольство США Оргкомитет ЧМ-2018 проконтролирует первый тестовый матч на стадионе в Калининграде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой3
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу1
Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение