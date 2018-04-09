Тарханов — о Погребняке и сборной России: «У нас в атаке много футболистов. Вот Дзюба в Туле разыгрался»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о выступлении против его команды нападающего «Тосно» Павла Погребняка . В воскресном матче 25-го тура РФПЛ (2:2) форвард сделал дубль, всего на его счету четыре гола в шести официальных встречах в составе команды из Ленинградской области.

— Погребняк удивил вас?

— Да, хорошо выглядел. Он и со "Спартаком" здорово смотрелся.

— Может ли он попасть в заявку сборной на ЧМ-2018?

— Это надо спрашивать у тренерского штаба. У нас сейчас в атаке много хороших исполнителей, тот же Дзюба в Туле разыгрался.