Болельщикам «Арсенала» раздали шапки-ушанки перед матчем с ЦСКА

Воспитанники Детско-юношеской спортивной школы ПФК ЦСКА провели акцию гостеприимства Gentlefan перед ответным поединком 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал».

Британским болельщикам, приехавшим в Москву, раздали оригинальные шапки-ушанки, на которых нанесены приветственные слова — Russian Warm Welcome и дата матча. Акции Gentlefan традиционно проходят при поддержке Российского футбольного союза

Напомним, в первом встрече, которая прошла на домашнем стадионе «Арсенала», лондонский клуб разгромил «армейцев» со счётом 4:1.