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Болельщикам «Арсенала» раздали шапки-ушанки перед матчем с ЦСКА
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Болельщикам «Арсенала» раздали шапки-ушанки перед матчем с ЦСКА 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Воспитанники Детско-юношеской спортивной школы ПФК ЦСКА провели акцию гостеприимства Gentlefan перед ответным поединком 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал».
Британским болельщикам, приехавшим в Москву, раздали оригинальные шапки-ушанки, на которых нанесены приветственные слова — Russian Warm Welcome и дата матча. Акции Gentlefan традиционно проходят при поддержке Российского футбольного союза.
Напомним, в первом встрече, которая прошла на домашнем стадионе «Арсенала», лондонский клуб разгромил «армейцев» со счётом 4:1.
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