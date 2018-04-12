Фанатам «Арсенала» вручили шапки-ушанки перед матчем с ЦСКА

Около 500 болельщиков лондонского «Арсенала», которые приехали в Москву посетить ответный матч четвертьфинала Лиги Европы с ЦСКА, получили в подарок шапки-ушанки, сообщает ТАСС

"Отличная акция, был приятно удивлен гостеприимству россиян. Да и шапки придутся к месту, учитывая сегодняшнюю прохладную погоду. Подобные мероприятия идут на пользу отношениям между болельщиками из разных стран, благодарен за подарок", — сказал один из английских болельщиков.

Данное мероприятие проведено в рамках акции гостеприимства «Gentlefan. Russian warm welcome».

На данный момент в матче ЦСКА — «Арсенал» идет второй тайм. В счете ведут армейцы — 2:0. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первая встреча завершилась победой «пушкарей» со счетом 4:1.