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Фанатам «Арсенала» вручили шапки-ушанки перед матчем с ЦСКА
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Фанатам «Арсенала» вручили шапки-ушанки перед матчем с ЦСКА 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Около 500 болельщиков лондонского «Арсенала», которые приехали в Москву посетить ответный матч четвертьфинала Лиги Европы с ЦСКА, получили в подарок шапки-ушанки, сообщает ТАСС.
"Отличная акция, был приятно удивлен гостеприимству россиян. Да и шапки придутся к месту, учитывая сегодняшнюю прохладную погоду. Подобные мероприятия идут на пользу отношениям между болельщиками из разных стран, благодарен за подарок", — сказал один из английских болельщиков.
Данное мероприятие проведено в рамках акции гостеприимства «Gentlefan. Russian warm welcome».
На данный момент в матче ЦСКА — «Арсенал» идет второй тайм. В счете ведут армейцы — 2:0. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первая встреча завершилась победой «пушкарей» со счетом 4:1.
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