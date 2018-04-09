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Георгий Миланов: «Для ЦСКА будет считаться хорошим результатом первое место»
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Георгий Миланов: «Для ЦСКА будет считаться хорошим результатом первое место» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник ЦСКА​ Георгий Миланов рассчитывает, что его команде удастся стать первой в чемпионате России по итогам сезона. Красно-синие идут на третьем месте, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков и имея один матч в запасе.
— Конечно, у нас очень тяжелый график, но мы рассчитываем выиграть все матчи, оставшиеся до окончания сезона, — цитируют "Известия" Миланова. — Впереди сложные игры, но у нас отличная, слаженная команда. Мы давно играем вместе и настроены на результат. Надеюсь, заключительный отрезок сложится для ЦСКА хорошо и после последнего тура чемпионата России мы останемся довольны результатом.
— Что для ЦСКА будет считаться хорошим результатом?
— Конечно, первое место. У нас есть на это шансы. Понятно, что в отличие от конкурентов мы сейчас задействованы на европейской арене и у нас более плотный календарь, поэтому будет непросто. Но мы уже давно играем в таком ритме и привыкли к этому.
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