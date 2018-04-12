Московский таксист вымогал деньги у болельщиков «Арсенала»

Перед ответным матчем четвертьфинала Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом» (первая игра — 1:4) два болельщика «канониров» стали жертвами вымогательства.

Как сообщает журналистка ВВС Сара Рэйнсфорд в своём «твиттере», у двоих её друзей таксист, довозивший их от Лубянки до Пятницкой, потребовал 10 тысяч рублей. После отказа он запер болельщиков в машине, отказав им в просьбе сфотографировать его лицензию. Рэйнсфорд отметила, что таксист требовал заплатить деньги, если они хотят выйти.