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Московский таксист вымогал деньги у болельщиков «Арсенала»
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Московский таксист вымогал деньги у болельщиков «Арсенала» 

Чемпионат.com 8 часов назад
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Перед ответным матчем четвертьфинала Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом» (первая игра — 1:4) два болельщика «канониров» стали жертвами вымогательства.
Как сообщает журналистка ВВС Сара Рэйнсфорд в своём «твиттере», у двоих её друзей таксист, довозивший их от Лубянки до Пятницкой, потребовал 10 тысяч рублей. После отказа он запер болельщиков в машине, отказав им в просьбе сфотографировать его лицензию. Рэйнсфорд отметила, что таксист требовал заплатить деньги, если они хотят выйти.
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