ЦСКА: возмущены клеветой фотографа Reuters, это дешёвая провокация

На официальном сайте ЦСКА была опубликована позиция клуба о материалах британской прессы и агентства Reuters о якобы имевших место проявлениях расизма во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» в Москве (2:2, 3:6 по сумме двух матчей).

«Руководство ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные болельщики клуба возмущены клеветническим заявлением фотографа агентства Reuters о якобы звучавших на матче Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал» расистских кричалках в адрес темнокожих игроков лондонской команды.

Матч, который запомнится болельщикам ярким футболом, прошёл в отличной обстановке. Поддержка трибун была просто великолепной. Представители УЕФА , равно как и официальные лица лондонского «Арсенала», остались довольны и превосходной организацией матча, и высокими мерами безопасности. Более того, болельщики «Арсенала» выражали огромную благодарность хозяевам за тёплый приём и подарки, которые им вручали перед матчем.

В этой связи мы расцениваем информацию данного фотографа Reuters как дешёвую провокацию, за которую профессиональному журналисту, если он таковым себя считает, должно быть стыдно», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.