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Рами раскритиковал арбитра, назвав его лучшим в лиге
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Рами раскритиковал арбитра, назвав его лучшим в лиге 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Марселя» Адиль Рами после матча 32-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (0:0) завуалировано раскритиковал главного арбитра встречи Микаэля Лесажа. Чтобы не получить наказание за критику судей, он назвал Лесажа лучшим в лиге, когда тот не назначил пенальти в ворота соперника.
"Что я думаю о судье? Лесаж, вероятно, лучший рефери в лиге 1", — написал Рами в Инстаграм, добавив смайлик с застегнутым на молнию ртом.
Adil Rami sur Instagram à propos de l'arbitrage de ce soir… #OMMHSC pic.twitter.com/CXYIKBXkzB
— BeFoot (@_BeFoot) 8 апреля 2018 г.
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