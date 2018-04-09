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Нападающий СКА Коскиранта прокомментировал вылет из Кубка Гагарина
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Нападающий СКА Коскиранта прокомментировал вылет из Кубка Гагарина 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
«Мы имели подавляющее преимущество, но недостаточно хорошо подошли к реализации своих моментов, — цитирует Коскиранту газета „Известия“. — К сожалению, в двух матчах подряд с нами такое происходит. Мы контролируем шайбу, навязываем борьбу, но завершающий бросок не получается.
Мы не использовали много моментов в первом периоде четвертого матча и были за это наказаны. В пятой встрече наше превосходство было еще больше, но с таким сильным соперником, как ЦСКА, нужно дорожить каждым моментом. Потому что у них есть такие мастера, как Капризов, которые могут использовать минимальную возможность для взятия чужих ворот.
Что касается шестой игры, то нам просто не повезло. Мы были ближе к победе».
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил в серии со счетом 4:2 и вышел в финал.
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