Нападающий СКА Коскиранта прокомментировал вылет из Кубка Гагарина

«Мы имели подавляющее преимущество, но недостаточно хорошо подошли к реализации своих моментов, — цитирует Коскиранту газета „Известия“ . — К сожалению, в двух матчах подряд с нами такое происходит. Мы контролируем шайбу, навязываем борьбу, но завершающий бросок не получается.

Мы не использовали много моментов в первом периоде четвертого матча и были за это наказаны. В пятой встрече наше превосходство было еще больше, но с таким сильным соперником, как ЦСКА, нужно дорожить каждым моментом. Потому что у них есть такие мастера, как Капризов, которые могут использовать минимальную возможность для взятия чужих ворот.

Что касается шестой игры, то нам просто не повезло. Мы были ближе к победе».

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил в серии со счетом 4:2 и вышел в финал.