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Врачи Военно-медицинской академии приняли участие в работе Общероссийского хирургического форума в Москве
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Врачи Военно-медицинской академии приняли участие в работе Общероссийского хирургического форума в Москве 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Формат хирургического форума подразумевал предоставление активной дискуссионной площадки для обсуждения актуальных вопросов развития хирургии.
В Москве состоялся Общероссийский хирургический Форум-2018 с международным участием, на который съехались ведущие специалисты хирургического профиля. На пленарных заседаниях конференции выступили профессора Военно-медицинской академии.
В частности доклад заместителя начальника академии по учебной и научной работе генерал-майора медицинской службы Богдана Николаевича Котива был посвящен современным проблемам подготовки хирургов по военно-полевой хирургии. С сообщением о состоянии и перспективах развития системы травма центров в Российской Федерации выступил начальник многопрофильной клиники ВМедА, полковник медицинской службы Анатолий Анатольевич Завражнов.
Формат хирургического форума подразумевал предоставление активной дискуссионной площадки для обсуждения актуальных вопросов развития хирургии, выработки коллегиальных решений, оформления их для представления в органы исполнительной и законодательной власти Российской Федерации.
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