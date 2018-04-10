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Рейнгольд: любой нормальный мужик в ситуации Карпина подаст в отставку
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Рейнгольд: любой нормальный мужик в ситуации Карпина подаст в отставку 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший футболист московского "Спартака", ныне известный эксперт Валерий Рейнгольд высказался о сложившейся ситуации у Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова». Слова Рейнгольда приводит Rusfootball.Info.
"У меня сложилось впечатление, что ростовчане выходили на поле подраться и потолкаться, а в футбол играть не умеют абсолютно (о поражении от «Локомотива» в 25-м туре РФПЛ — "Газета.Ru"). Полнейшее безобразие!
И за это ответственность несет Карпин, и в таких обстоятельствах нормальный мужик подает в отставку. Всего два очка взяла команда под его руководством в пяти матчах. Ну что это такое?! Какой же ты тренер?! Не знаю, как «Ростов» будет выбираться из текущего положения", — сказал эксперт.
Он отметил, что стиль работы Карпина ему не приходится по душе.
"Где «Армавир»?! «Мальорка»?! Мучил «Спартак», теперь мучает «Ростов». До каких пор руководство ростовчан будет терпеть это безобразие?! Если внимательно посмотреть, «Ростов» абсолютно не играет в футбол. Они совершают мелкие фолы, толкаются, грубят, а футбол без всяких комбинаций, как получится. Так в футбол играть нельзя", — добавил Рейнгольд.
Ранее сообщалось о старте продаж билетов на тестовый матч на стадионе «Ростов-Арена».
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