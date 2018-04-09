Рейнгольд — о Карпине: «В таких обстоятельствах нормальный мужик подает в отставку»

Бывший футболист ”Спартака” Валерий Рейнгольд выразил мнение, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин должен подать в отставку. Под руководством Карпина ростовчане набрали в пяти матчах лишь два очка. Накануне «Ростов» проиграл в гостях «Локомотиву» со счетом 0:1.

«У меня сложилось впечатление, что ростовчане выходили на поле подраться и потолкаться, а в футбол играть не умеют абсолютно. Полнейшее безобразие! И за это ответственность несет Карпин, и в таких обстоятельствах нормальный мужик подает в отставку. Всего два очка взяла команда под его руководством в пяти матчах. Ну что это такое?! Какой же ты тренер?! Не знаю, как «Ростов» будет выбираться из текущего положения. Мне не нравится стиль работы Карпина. Где «Армавир»?! «Мальорка»?! Мучил «Спартак», теперь мучает «Ростов». До каких пор руководство ростовчан будет терпеть это безобразие?! Если внимательно посмотреть, «Ростов» абсолютно не играет в футбол. Они совершают мелкие фолы, толкаются, грубят, а футбол без всяких комбинаций, как получится. Так в футбол играть нельзя», — цитирует Рейнгольда.