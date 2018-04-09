Кирилл Панченко: «Никто от травмы „крестов“ не застрахован»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко​ в интервью «СЭ» признался, что во время восстановления от повреждения крестообразных связок было тяжелее всего в середине лечения. Также он выразил мнение, почему игроки в чемпионате России часто рвут «кресты».

— Можете вспомнить самый сложный период в процессе восстановления после травмы «крестов»?

— Не могу сказать, что в какой-то момент было прямо-таки невыносимо. Пожалуй, в психологическом плане тяжелее всего пришлось на экваторе восстановления — после трех месяцев лечения.

— Почему так много игроков в РФПЛ в этом сезоне порвали «кресты»? Есть какая-то закономерность — качество полей, возросшие нагрузки, что-то еще?

— Все в совокупности. Думаю, сказывается и экология, и климат, и качество продуктов. Все это не может не пройти бесследно. Нагрузки, поля, постоянная смена покрытий… Помню, перед тем, как получил травму «крестов», у меня было ощущение, что я не полностью готов.

— В смысле?