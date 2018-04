«Тампа-Бэй» — победитель Восточной конференции НХЛ

«Бостон» проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4), поэтому победителем Восточной конференции стала «Тампа-Бэй». «Лайтнинг» с 113 очками финишировал на первом месте, а у «Брюинз» на 1 очко меньше.

And just like that, the @TBLightning are your Eastern Conference champions. #StanleyCup pic.twitter.com/v75C6oONvm

— NHL (@NHL) 9 апреля 2018 г.