В Омске показали котёнка с шестью пальцами на лапах

Накануне, 8 апреля, в СКК имени Блинова в Омске прошла выставка кошек «Апрельский микс», на которой горожанам показали необычного котёнка с шестью пальцами на лапах.

У четырехмесячного мэй-куна по имени Каспер шесть пальцев на передних лапах вместо пяти и пять вместо четырёх на задних. Необычные лапки нисколько не мешают котенку, а только помогают, по словам заводчицы, лапками он может ловить мух и пить воду из миски, не лакая языком.

«Из-за строения лап у него кость толще, из-за то, что у него лишние пальчики. Лапы у него широкие, он берёт кусочек мяса, как рукой, он всё своими лапами-руками пробует, не как кошки обычно — нюхают, хватательный рефлекс лучше», — цитирует слова заводчицы Ларисы Григорьевой «НГС. Омск»

Отметим, что появление в помете полидакта считается большим везением.