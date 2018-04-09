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«Бавария» договорилась о продлении контрактов Роббена и Рибери
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«Бавария» договорилась о продлении контрактов Роббена и Рибери 

LiveSport.Ru 26 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Мюнхенская «Бавария» договорилась о продлении контрактов с полузащитниками Арьеном Роббеном и Франком Рибери.
Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Карл-Хайнц Румменигге.
«Вряд ли что-то может помешать продлению контрактов. Мы уже все согласовали, поставим подписи в подходящее время.
Главное — как они играют. А играют они классно», — цитирует Румменигге Bild.
«Бавария» в шестой раз подряд выиграла чемпионат Германии
Рибери выступает за мюнхенский клуб с 2007 года, Роббен — с 2009-го.
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