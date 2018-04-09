«Бавария» договорилась о продлении контрактов Роббена и Рибери

Мюнхенская «Бавария» договорилась о продлении контрактов с полузащитниками Арьеном Роббеном и Франком Рибери

Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Карл-Хайнц Румменигге.

«Вряд ли что-то может помешать продлению контрактов. Мы уже все согласовали, поставим подписи в подходящее время.

Главное — как они играют. А играют они классно», — цитирует Румменигге Bild

«Бавария» в шестой раз подряд выиграла чемпионат Германии

Рибери выступает за мюнхенский клуб с 2007 года, Роббен — с 2009-го.