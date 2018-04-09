Румменигге: «Продлению контрактов с Рибери и Роббеном вряд ли что-то помешает»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что клуб подпишет новые контракты с полузащитниками Франком Рибери и Арьеном Роббеном, срок действия договоров которых истекает в конце нынешнего сезона.

«Не думаю, что что-либо помешает продлению контрактов. С тех пор, как они пришли в команду, мы добились огромных успехов. Они очень важны для нас, и мы отлично это знаем. Продление контрактов уже согласовано с ними обоими. Их игра — ключ ко всему, они играют на мировом уровне», — приводит слова Румменигге Sport Bild.