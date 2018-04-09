Ещё
Сборная Вооруженных сил России по парашютному спорту провела учебно-тренировочные сборы на авиабазе ОДКБ «Кант»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная Вооруженных сил России по парашютному спорту провела учебно-тренировочные сборы на авиабазе ОДКБ «Кант» 

ТК «Звезда» 12 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На аэродроме спортсмены отрабатывали три основных вида упражнений: прыжки на точность приземления, индивидуальную и групповую воздушную акробатику.
В команде, состоящей из спортсменов Центрального спортивного клуба Армии, немало титулованных парашютистов. Вместе с опытными коллегами прибыли и парашютисты со сравнительно небольшим стажем. Как говорят тренеры, в сильном коллективе молодежь быстрее достигнет высоких результатов. Между тем, на счету каждого из парашютистов уже как минимум 2000 прыжков.
На аэродроме спортсмены отрабатывали три основных вида упражнений: прыжки на точность приземления, индивидуальную и групповую воздушную акробатику. Сборы в Канте, расположенном на высоте почти 700 метров над уровнем моря, позволяют проводить подготовку более интенсивно. Киргизия также привлекает спортсменов более теплым климатом.
В 2017 году сборная Вооруженных сил РФ выиграла чемпионат мира среди военнослужащих, который проходил в Германии. Участвовало порядка 400 спортсменов из 35 стран. Выиграли и чемпионат Европы.
В середине апреля парашютисты вернутся, чтобы готовиться к предстоящим чемпионатам Европы и мира.
ТК «Звезда»: последние новости
Астронавты NASA запечатлели огромный НЛО круглой формы Курсанты Военного университета МО РФ заняли 1-е место на Международной олимпиаде по математике «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой330
ЦСКА победил СКА13
Ковальчук будет играть в НХЛ2
Нурмагомедов обратился к Макгрегору6
Перенесший остановку сердца велогонщик умер в больнице1
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение