Сборная Вооруженных сил России по парашютному спорту провела учебно-тренировочные сборы на авиабазе ОДКБ «Кант»

На аэродроме спортсмены отрабатывали три основных вида упражнений: прыжки на точность приземления, индивидуальную и групповую воздушную акробатику.

В команде, состоящей из спортсменов Центрального спортивного клуба Армии, немало титулованных парашютистов. Вместе с опытными коллегами прибыли и парашютисты со сравнительно небольшим стажем. Как говорят тренеры, в сильном коллективе молодежь быстрее достигнет высоких результатов. Между тем, на счету каждого из парашютистов уже как минимум 2000 прыжков.

На аэродроме спортсмены отрабатывали три основных вида упражнений: прыжки на точность приземления, индивидуальную и групповую воздушную акробатику. Сборы в Канте, расположенном на высоте почти 700 метров над уровнем моря, позволяют проводить подготовку более интенсивно. Киргизия также привлекает спортсменов более теплым климатом.

В 2017 году сборная Вооруженных сил РФ выиграла чемпионат мира среди военнослужащих, который проходил в Германии. Участвовало порядка 400 спортсменов из 35 стран. Выиграли и чемпионат Европы.

В середине апреля парашютисты вернутся, чтобы готовиться к предстоящим чемпионатам Европы и мира.